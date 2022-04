Carl Brave in concerto a Catania: come e dove acquistare i biglietti

Carl Brave in concerto: è stato annunciato il nuovo tour dell'artista romano e tra le varie date sono previste anche due tappe in due città siciliane.

Carl Brave in concerto: si da il via al tour del noto rapper romano, con un annuncio di diverse tappe per la prossima estate. Tra i vari luoghi in cui Carl Brave andrà a cantare saranno presenti anche due città siciliane, le quali permetteranno ai fan siciliani del cantante di assistere al concerto dato che sono ubicate in due aeree differenti della Sicilia.

Infatti, l’artista romano si esibirà sia a Catania che nella città di Bagheria, in provincia di Palermo. Nello specifico, le date siciliane del tour Carl Brave 2022 si svolgeranno nel mese di settembre: si inizierà l’8 settembre a Bagheria, dove Brave si esibirà al Piccolo Parco Urbano. Il giorno dopo, il 9 settembre 2022, il rapper romano porterà la sua musica a Catania, alla Villa Bellini, ormai nota location di concerti estivi dello scenario etneo.

Per poter acquistare i biglietti e partecipare agli eventi sarà necessario recarsi sul sito TicketOne, che ha già dato il via alla loro vendita. Infatti, si suggerisce di visionare la sezione dedicata agli eventi sul sito ufficiale di TicketOne per poter avere maggiori informazioni sui concerti, conoscere i prezzi dei biglietti e poter eventualmente optare per la “scelta in pianta”, in modo da visualizzare la sezione del luogo in cui doversi sedere in base al biglietto acquistato.