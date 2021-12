Daniele Silvestri, nuovo tour nei teatri: tappa anche a Catania

Nuovo tour di Daniele Silvestri nel 2022: tra le tappe, anche una a Catania.

Il cantautore romano Daniele Silvestri annuncia le prime date del suo nuovo tour in giro per i teatri. Le tappe in Sicilia saranno ben due: una a Catania e una a Palermo.

Oltre alle date l’artista ha anche annunciato di essere al lavoro su un nuovo album.

Il cantautore ha dichiarato di voler annunciare di proposito il tour in questo momento di incertezza.

“Io già non sono particolarmente incline a fare programmi a lunga scadenza, sia professionali che di vita – ha dichiarato Silvestri – . Direi anzi che sono dedito all’esatto opposto, pericolosamente attratto dalle decisioni dell’ultimo istante, le corse contro il tempo.

Allora perché, proprio adesso che il mondo intero non riesce e non può fare programmi, dibattendosi nell’incertezza di un futuro sperato che non arriva mai e di un presente doloroso che non passa mai, proprio adesso…mi metto ad annunciare quello che farò tra un anno? Forse è per reazione, o forse è solo che sto invecchiando… Non lo so. Ma mi piace.“

Il concerto a Catania

Il concerto si terrà il 4 novembre 2022 presso il Teatro Metropolitan di Catania.

Tour 2022: le altre date

La prima data del tour del 2022 sarà proprio in Sicilia: a Palermo presso il Teatro al Massimo il 3 novembre. Si prosegue con:

Catania (4 novembre);

Cosenza (5 novembre);

Padova (11 novembre);

Parma (12 novembre);

Milano (14 novembre);

Torino (18 novembre);

Senigallia (22 novembre);

Bologna (23 novembre);

Roma (25 e 26 novembre);

Cagliari (2 dicembre);

Napoli (6 dicembre);

Firenze (7 dicembre);

Lecce (19 dicembre).

Tuttavia, secondo quanto annunciato dallo stesso Silvestri, il calendario è in aggiornamento e saranno presto aggiunte altre date.