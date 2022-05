Fabrizio Moro in concerto in Sicilia: tappa nel catanese

Fabrizio Moro arriva in concerto in Sicilia con il tour "La mia voce tour 2022". Prevista una tappa nel catanese.

Estate ricca di eventi e concerti in Sicilia. Un altro artista che varcherà i palchi siciliani è Fabrizio Moro con “La mia voce tour 2022”. Tuttavia, il cantante sarà in Sicilia con due date diverse in luoghi diversi.

La prima data del tour di Fabrizio Moro è prevista il 20 agosto 2022 all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e la seconda tappa invece sarà al Teatro Parco Urbano a Finale di Pollina, in provincia di Palermo, il 22 agosto 2022.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi 3 maggio 2022.