Gazzelle di nuovo in tour in Sicilia: tappa a Taormina

Gazzelle aggiunge una data al suo tour estivo: farà tappa proprio in Sicilia.

A settembre 2021 era stata la volta di Catania: il 15 e il 23 di quel mese Gazzelle, cantautore tra i più amati, si era esibito alla Villa Bellini, nel capoluogo etneo. Ora, invece, tocca a Taormina.

Di fatto nelle scorse ore è stata annunciata una nuova data in Sicilia, destinata ad aggiungersi a quelle già previste per il nuovo tour estivo di Gazzelle. Quest’ultimo si esibirà il prossimo 24 luglio 2022 presso il Teatro Antico di Taormina (ME).