Mannarino raddoppia in Sicilia: annunciato secondo concerto

Doppia tappa "estiva" per Mannarino: ecco dove e quando si esibirà il cantautore.

Nei prossimi mesi la Sicilia darà, senza sosta, il benvenuto a nuovi artisti. Tra questi anche Mannarino, che riporta la sua musica on stage con un nuovo live tour che si prospetta unico.

Nove musicisti, un palco iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V”.

Nuova tappa in Sicilia

Il tour, che ha esordito con un sold out a Milano, prosegue con 2 date sempre al Fabrique, il 3 e 4 maggio, per poi toccare tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona il 28 settembre. Al concerto già annunciato del 3 settembre a Villa Bellini di Catania si aggiunge ora l’appuntamento del 4 settembre al Teatro di Verdura di Palermo.

Per la data di Catania i biglietti sono già in vendita online e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Per la data di Palermo biglietti già disponibili online e dalle ore 14 di mercoledì 4 maggio nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

“Non sapevo quello che avrei provato sul palco e invece è più bello di prima – ha dichiarato Mannarino dopo la partenza del live – . Ho visto tanti spettacoli, penso ai due anni trascorsi in studio, al tempo passato a pensare a questo spettacolo, poi vengo sul palco e vedo le vostre facce e mi sento ripagato di tutto”.