Quest'estate Gianna Nannini farà gioire il proprio pubblico con nuovi concerti: due in Sicilia.

Gianna Nannini, una delle voci più note del Rock italiano, torna in tour. Per l’occasione la cantautrice farà ritorno in Sicilia, dove terrà ben due concerti. Sono, di fatto, previste due tappe:

il 10 agosto Gianna Nannini si esibirà a Castellamare del Golfo (nel Trapanese), presso Piazzale Stenditoio,

Gianna Nannini si esibirà a 11 agosto si sposterà a Siracusa, presso il Teatro Greco;

I biglietti sono già disponibili.