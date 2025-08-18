Sabato 23 agosto 2025, alle ore 21:00, il palcoscenico della Villa Bellini di Catania si prepara ad accogliere una delle voci più amate del panorama musicale italiano: Gianna Nannini! L’artista sarà protagonista di una delle tappe più attese del “Sei nell’anima- Festival European Leg 2025”. Un lungo tour che sta facendo tappa nelle principali città europee con grande successo di pubblico.

L’evento musicale si preannuncia carico di energia e ritmo. Una vera e propria occasione da non perdere per tutti gli amanti del rock e per chi desidera rivivere i brani più celebri della cantautrice toscana!

Una carriera ricca di successi

Gianna Nannini, una delle voci più potenti e amate del rock italiano sta per fare tappa nella nostra città etnea! Debutta nel 1976 con l’album “Gianna Nannini”, ma il successo arriva nel 1979 con “California” e il brano “America”. Negli anni ’80 e ’90 consolida la sua fama con hit come “Fotoromanza”, “Bello e impossibile” e “Profumo”.

Sul palco, Gianna Nannini proporrà i brani più rappresentativi del suo repertorio, ma anche le tracce del nuovo album, pubblicato lo scorso marzo, accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Un live che si preannuncia travolgente, carico di emozioni, chitarre graffianti e tutta l’energia inconfondibile di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana.

La scaletta del concerto

Di seguito la scaletta completa di “Gianna Nannini, Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”.