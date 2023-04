Giro di Sicilia 2023, oggi il via: le tappe nel dettaglio

Giro di Sicilia 2023: è prevista per oggi la prima tappa della nota corsa ciclistica. Le altre tre, tuttavia, sono dietro l'angolo: ecco tutti i dettagli in merito.

Giro di Sicilia 2023: ormai al termine il conto alla rovescia per la corsa ciclistica, organizzata da Rcs Sport in collaborazione con la Regione, che segue a ruota le festività pasquali.

Si parte ufficialmente oggi, martedì 11 aprile, alle ore 11.15, da Marsala. Di seguito tutti i dettagli in merito alla tappa odierna, e non solo.

Giro di Sicilia 2023: prima tappa Marsala-Agrigento

I partecipanti sono pronti per affrontare la prima tre le quattro tappe previste. Si correrà da Marsala ad Agrigento, per ben 159 chilometri. Una frazione impegnativa impegnativa con arrivo in salita.

Dopo una breve parte di tracciato nell’entroterra che porta al Gran premio della montagna di Partanna, gli iscritti correranno lungo la costa su strade a scorrimento veloce costantemente ondulate.

Si temono, tuttavia, soprattutto i 3,7 chilometri precedenti il traguardo di oggi, in salita e con una pendenza media al 5,3%.

Giro di Sicilia 2023: le altre tappe nel dettaglio

Come già anticipato, il programma del Giro di Sicilia 2023 prevede ben quattro tappe. Fissata per domani, mercoledì 12 aprile, la seconda: prevista una corsa, con non poche salite, di ben 193 chilometri che condurrà gli iscritti da Canicattì a Vittoria. Al contrario della prima tappa, gli ultimi chilometri di questa seconda tappa dovrebbero risultare lineari e con poche insidie, dunque più agevoli.

Ulteriori 150 chilometri si conteranno giovedì 13 aprile, data prevista per la tappa Enna-Termini Imerese (con arrivo presso il centro storico di quest’ultimo Comune). Prevista, tra il resto, una salita finale con un pendenza media del 6,3%, eppure non si tratta della tappa più faticosa di questa nuova edizione della corsa.

Di fatto venerdì 14 aprile si darà il via ad un percorso di montagna lungo ben 216 chilometri, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Giarre. I ciclisti dovranno fare i conti con la salita di Tindari di circa 4 km e con pendenza al 4%, oltre che con quella di Floresta. Non mancheranno i tratti tortuosi, come quello costiero fino a Capo d’Orlando e le discese, tra le quali quella verso Mascali prima degli ultimi 3 chilometri in salita verso il traguardo finale del Giro. Ben 3500 i metri di dislivello distribuiti su 3 Gran premi della montagna dalla partenza all’arrivo.