Borgo dei Borghi 2023, un po’ di Sicilia sul podio: terzo un Comune dell’Isola

Borgo dei Borghi 2023: quest'anno anche un po' di Sicilia sul podio, dopo le vittorie di altre località siciliane nelle edizioni passate.

Quest’anno sul podio del contest “Borgo dei Borghi 2023” anche un po’ di Sicilia. Al terzo posto, infatti, si piazza Salemi, una piccola cittadina in provincia di Trapani. Il piccolo Borgo siciliano è inserito tra i più belli d’Italia dal 2016 e ha rappresentato l’Isola nella gara vinta da Ronciglione, in Lazio, che ha visto al secondo posto Sant’Antioco, in Sardegna. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, è orgoglioso del traguardo ottenuto e afferma: “Da tempo scommettiamo sulla cultura e sulla bellezza offerte dalla nostra Salemi e questo terzo posto conferma la bontà della nostra intuizione. Continueremo a lavorare — conclude — sul versante della promozione turistica e della valorizzazione del territorio“.

La candidatura del piccolo borgo al contest ha ricevuto il sostegno di molti testimonial tra cui la ballerina Alessandra Tripoli, la conduttrice televisiva Giusi Battaglia e molti altri.

I Borghi siciliani negli anni si sono spesso classificati sul podio della classifica del contest e 4 di questi si sono aggiudicati il titolo di Borgo dei Borghi: Gangi, Petralia Soprana, Montalbano Elicona e Sambuca.

Quest’anno, per la prima volta, l’incontro dell’Italia dei “Borghi più Belli” si terrà in Sicilia, a Sambuca, in provincia di Agrigento dal 14 al 16 aprile e saranno coinvolti 345 comuni italiani.