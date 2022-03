Elisa in tour in Sicilia: previste tre tappe

Elisa sbarca in Sicilia con il suo Back to the future tour. Previste due date in Sicilia: ecco dove saranno.

I concerti in Sicilia per la stagione estiva sono numerosi. Infatti, dopo due anni di pandemia quest’anno i tour saranno numerosi e la Sicilia ospiterà molti cantanti importanti tra cui Elisa.

Elisa, infatti, arriva in Sicilia con il suo Back to the future tour. Le tappe previste saranno tre, a Siracusa, a Taormina e ad Agrigento. A Siracusa il concerto sarà il 2 settembre 2022, a Taormina invece il 5 settembre e ad Agrigento, alla Valle dei templi, l’1 settembre. I biglietti saranno disponibili da oggi alle ore 16 il pre sale fanclub e da domani i biglietti della vendita generale.