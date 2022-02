Samuele Bersani in concerto in Sicilia: tappa a Catania e Palermo

Samuele Bersano torna a esibirsi live con il suo nuovo tour. Doppia tappa anche in Sicilia con una data a Catania e una a Palermo: ecco tutti i dettagli.

Dopo diversi rinvii a causa della pandemia, così come è avvenuto per molti artisti, anche Samuele Bersani torna a esibirsi dal vivo. Si esibirà nei teatri di tutta Italia col suo nuovo tour dal titolo “Cinema Samuele Tour”. Previste due tappe anche in Sicilia per la primavera del 2022.

Il cantautore terrà un concerto al Teatro Golden di Palermo la sera del 19 aprile 2022. Il giorno dopo, il 20 aprile 2022, Bersani sarà invece a Catania al Teatro Metropolitan con uno spettacolo organizzato da Friends and Partners – Concerti ed eventi e Puntoeacapo Concerti.

I biglietti sono acquistabili online: per assistere all’evento è obbligatorio indossare la mascherina ffp2 ed essere in possesso del Super Green Pass.