Catania, concerto di Capodanno: i divieti e come cambia la viabilità

Capodanno 2024: il concerto di Catania è sempre più atteso! Di seguito alcune informazioni sui divieti e le modifiche alla viabilità.

Il 31 dicembre è sempre più vicino e tutta la città di Catania è in fermento per il grande concerto che si terrà in piazza Duomo con grandi ospiti, tra cui Tananai e Mario Biondi. È stato importante, dunque, definire un piano di misure organizzative e sicurezza varato con il coordinamento del comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di seguito i dettagli.

Il servizio d’ordine

Il prevedibile grande quantitativo di gente che si recherà in piazza per assistere al concerto ha indotto le autorità a istituire varchi di prefiltraggio e a contingentare il numero degli accessi in piazza Duomo e in piazza Università, dove un maxischermo trasmetterà in simultanea tutte le fasi dell’evento.

Il personale delle forze dell’ordine e della polizia locale sarà in servizio, così come i vigili del fuoco, gli steward dell’organizzazione “Puntoeacapo” e i volontari della protezione civile e regionale e quelli di presidio sanitario; un folto servizio d’ordine necessario per garantire uno svolgimento ordinato e, soprattutto, sicuro dell’evento.

Le ordinanze

Il Comune, d’intesa con la Questura, ha emanato diverse ordinanze. Innanzitutto, dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2023 alle ore 6:00 del 1° gennaio, nel raggio di 200 metri da piazza Duomo e da piazza Università, il sindaco Enrico Trantino ha disposto il divieto di introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori a 30 cm di altezza, spray e liquidi urticanti e di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). È vietato anche il consumo di bevande alcoliche in piazza Duomo e piazza Università, compreso spumante e champagne.

Dal 31 dicembre 2023, dalle ore 16:00 fino alle ore 8:00 del giorno dopo, nel raggio di 200 metri da piazza Duomo, Università e vie limitrofe, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e di bevande in contenitori di vetro e lattine, provvedendo alla mescita delle stesse in bicchieri monouso.

Come recarsi all’evento?

Avvicinarsi a piazza Duomo con mezzi propri sarà difficile: il Comune raccomanda quindi di usare i mezzi pubblici per recarsi nel centro storico, tenuto conto che i treni della Metropolitana e i bus urbani dell’Amts effettueranno servizio sino alle ore 2:30 della notte. Chi invece vuole seguire da casa il concerto, può farlo grazie all’emittente televisiva Antenna Sicilia che a partire dalle ore 20:30 effettuerà la diretta dell’evento.

Le modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 15:00 di giorno 31 dicembre e sino a cessate esigenze di giorno 1 gennaio, è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto i residenti, delle seguenti vie e piazze: via Vittorio Emanuele II, da piazza San Placido a piazza San Francesco. Il traffico proveniente da via Vittorio Emanuele II, lato ovest, verrà deviato in via Gagliani; via San Francesco; via Alessandro Manzoni; via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Gesualdo Clementi; piazza Manganelli, carreggiata ovest, da via Recalcaccia a via Antonino di Sangiuliano; via Antonio Mancini; via Euplio Reina; piazza Ogninella; via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; via Etnea, da via Angelo Litrico e piazza Università.

Infine, dalle ore 13:00 di domenica 31 dicembre e sino a cessate esigenze di lunedì 1 gennaio, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, ambo i lati, delle seguenti vie e piazze: via Vittorio Emanuele II, da piazza Dei Martiri a piazza San Francesco di Assisi; via Porticello; via Mazza, via Sant’Agata, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; via Antonio Mancini; via Euplio Reina; via Della Loggetta; via Santa Maria del Rosario; via Raddusa; via Bicocca; via Roccaforte; via Spadaro Grassi; via Alessi; via Alessandro Manzoni; piazzetta Sebastiano Addamo; Piazza Manganelli; via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Alessandro Manzoni; via San Giuseppe al Duomo; via San Francesco.