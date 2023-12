Capodanno 2024: tutti i concerti in Sicilia

Capodanno 2024, tantissimi concerti in Sicilia: ecco quali sono gli artisti che si esibiranno nelle varie piazze dell'Isola.

La fine del 2023 è ormai alle porte ed è tempo di organizzarsi per decidere come trascorrere l’ultima giornata dell’anno. Come sempre, anche per il 2023 le città hanno previsto diversi eventi per tutto il periodo natalizio, ai quali poter partecipare gratuitamente. Tra questi, non possono mancare i concerti in piazza dell’ultimo dell’anno: ecco quali saranno gli artisti che si esibiranno in Sicilia.

Capodanno 2024, concerti in Sicilia: Catania

Tra i concerti Sicilia previsti per il Capodanno 2024, uno degli eventi più attesi è senza dubbio quello di Catania. Infatti, ad esibirsi in piazza nella città etnea saranno tantissimi artisti amati dal pubblico. In particolare, il 31 dicembre in piazza Duomo di Catania si esibiranno il cantante catanese Mario Biondi, voce soul inconfondibile, e Tananai, amato sia dai giovani che dai più adulti.

Insieme a loro, saliranno sul palco anche Anna Castiglia, Elena Manuele, entrambe catanesi, e Soap (Sophie Ottone). Infine, oltre agli artisti che si esibiranno presentati da Ruggero Sardo e Chiara Esposito, Radio Studio Centrale gestirà il dj set della notte catanese.

Concerti in Sicilia capodanno 2024: Palermo

E se Catania proporrà il programma già presentato, la città di Palermo non sarà da meno. Infatti, per la sera del 31 dicembre, il capoluogo siciliano ha organizzato un concerto in piazza Politeama che avrà per protagonista Elodie.

L’evento, per quanto gratuito e in piazza, prevederà l’accesso a un numero limitato di persone per questioni di sicurezza. In particolare, saranno 9.800 le persone ammesse in piazza Politeama. Inoltre, il concerto di Elodie inizierà dopo la mezzanotte, mentre durante la serata si esibiranno altri artisti giovani o più famosi che apriranno l’evento.

Concerti in Sicilia 31 dicembre: gli altri eventi

Tra i concerti Sicilia per Capodanno, anche Caltanissetta avrà il suo evento di fine anno, con un concerto che vedrà esibirsi Irama nel viale Regina Margherita. In particolare, l’inizio di questo concerto è previsto per le 22:15. A Messina sarà invece possibile alla serata con dj set offerta da Radio Italia con Dj Paoletta, mentre a Noto si esibiranno Lello Analfino e Mario Venuti.