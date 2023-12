Capodanno 2024: cosa fare e dove andare a Catania

Capodanno 2024 a Catania: ecco le opzioni nel capoluogo etneo per trascorrere al meglio la notte più attesa dell'anno e dare il benvenuto al 2024.

Capodanno 2024 a Catania: cosa fare? Mancano pochi giorni al New Year’s Eve e anche nel capoluogo etneo ci si prepara in vista della notte più attesa dell’anno. Il capoluogo etneo offre delle ottime alternative per trascorrere questo capodanno al meglio e anche quest’anno la musica gioca un ruolo fondamentale. Ecco, di seguito, alcuni dei consigli più interessanti per chi è ancora in fase organizzativa.

Capodanno 2024 a Catania: il concerto in Piazza Duomo

Come accade in tantissime altre città italiane, anche a Catania si svolgerà il tradizionale concerto di Capodanno in Piazza Duomo. Grande attesa per gli ospiti presenti quest’anno, come Tananai, Mario Biondi, Anna Castiglia, Elena Manuele e Soapche aspetteranno l’arrivo del 2024 con il pubblico presente in piazza a partire dalle ore 21:00. A presentare l’evento saranno Chiara Esposito e Ruggero Sardo, mentre a seguire si svolgerà il Dj set a cura di Radio Studio Centrale.

Capodanno 2024: Etna

Altra opzione che si ripropone ogni anno è quella dell’Etna, per trascorrere la notte in rifugi, hotel, e chalet. Saranno diversi i pacchetti proposti dalle attività, in base alle proprie preferenze. Si tratta di un’ ottima scelta per chi è in coppia o, semplicemente, vuole trascorrere il Capodanno 2024 con amici o familiari.

Capodanno 2024 a Catania: in coppia

L’ opzione Etna non è, ovviamente, l’unica disponibile per chi cerca una soluzione in compagnia della dolce metà. Il centro storico, infatti, oltre al concerto di Piazza Duomo, offre varie alternative per cenone o post cenone dove musica e ballo saranno protagonisti. Si consiglia, a tal proposito, di prendere visione dei canali di comunicazione dei ristoranti in giro per la città e scegliere in base alle proprie preferenze.

Capodanno 2024 a Catania: discoteca

Lo stesso discorso vale per le discoteche che hanno programmato una serata post cenone per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Anche in questo caso, si consiglia di visionare i canali di comunicazione dei locali per vedere cosa offrono per il New Year’s Eve.

Capodanno 2024 in famiglia

Sempre valida è l’opzione più comune e tradizionale di tantissime famiglie, ovvero quella di riunirsi in casa per il cenone e, perché no, fare un giro nel centro storico e attendere lo scoccare della mezzanotte. Tra imercatini di Natale di Piazza Università o nelle viuzze nei pressi di Via Etnea, addobbata con le luminarie, lo scenario è sicuramente suggestivo.