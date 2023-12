Capodanno 2024: cosa fare e dove andare in Sicilia

Capodanno 2024: sono molteplici le proposte offerte dall'Isola per passare l'ultima notte dell'anno, ecco di seguito alcune delle più interessanti e divertenti.

Capodanno 2024 è alle porte, ma come passarlo nel migliore dei modi senza uscire dalla Sicilia? Come al solito le attività proposte dalle varie città della regione sono molteplici: ecco di seguito una lista delle più divertenti ed interessanti.

Capodanno 2024: i concerti da non perdere

L’ultima notte dell’anno si svolgerà all’insegna dell’allegria grazie alla musica degli amati artisti che si esibiranno. A Catania, infatti, la sera del 31 dicembre in piazza Duomo canteranno Tananai e Mario Biondi, affiancati da tre giovani ma già affermate artiste: le due catanesi Anna Castiglia ed Elena Manuele, e la catanese d’adozione, ma di origini romane, Soap (Sophie Ottone). Inoltre, sul palco ci sarà Chiara Esposito, conduttrice con l’ormai consueto Ruggero Sardo; i due intratterranno il pubblico presentando gli artisti che animeranno la notte, accompagnati dal dj set di Radio Studio Centrale.

A Palermo, invece, l’ospite d’onore sarà Elodie, che canterà dopo la mezzanotte al mega evento che si terrà al Politeama. Il concerto sarà a numero chiuso: 9.800 è il numero massimo di persone a cui sarà consentito l’accesso; saranno oltre 200 i lavoratori del personale che si occuperanno di gestire i flussi e controllare gli ingressi.

Si esibirà a Caltanissetta, nel viale Regina Margherita, Irama. Il cantautore è anche tra i Big della prossima edizione di Sanremo, dove si esibirà con un brano intitolato “Tu no”. L’evento siciliano avrà inizio alle 22:15 e vedrà inoltre la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone

Capodanno 2024 al ristorante

Sono moltissime le persone che preferiscono il buon cibo alla confusione dei concerti: perché, dunque, non passare l’ultima serata dell’anno a mangiare fuori con i propri cari? Cucinare per le feste può essere pesante, ma non bisogna privarsi delle ricette tradizionali solo per questo: andare in un ristorante potrebbe essere quindi un’ottima idea, non dimenticando (per i più scaramantici) di ordinare cotechino e lenticchie!

Ovviamente, data la confusione che portano le festività, chi è interessato a passare la serata in un ristorante farebbe bene a prenotare in anticipo, per evitare spiacevoli sorprese.

Capodanno 2024 alternativo

Chi desidera passare l’ultimo giorno dell’anno in modo non convenzionale, potrebbe prenotare un percorso benessere in una spa, oppure, perché no, fare una gita alla ricerca della neve. Anche in Sicilia, infatti, si può trascorrere un “bianco Capodanno”: basta andare sull’Etna, le Madonie o i Nebrodi.

L’Etna offre agli sciatori uno spettacolo unico e dalle piste di Nicolosi si può ammirare persino il mare. Sui Nebrodi, sarà invece suggestivo lo spettacolo dei laghi innevati. È possibile poi andare a cenare negli hotel e ristoranti presenti in zona, accompagnati da musica e balli in attesa della mezzanotte.