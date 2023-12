Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra cinema, musica e spettacoli

Eventi Catania: i suggerimenti su cosa fare in quest'ultimo weekend natalizio tra spettacoli, concorsi a premi e nuovi film al cinema.

Eventi Catania: il Natale è ormai alle porte e la città continua a riempirsi di luci e magia. Ecco qualche consiglio per vivere a pieno questo ultimo weekend natalizio tra nuove uscite al cinema, spettacoli gratuiti e tombolate a premi!

“Musica sotto il Vulcano” a Piazza Scammacca

Si parte in bellezza con il terzo appuntamento del mese della rassegna “Musica sotto il Vulcano“. Suoneranno a Piazza Scammacca il gruppo Di tutto un po’ “, una band che propone i grandi successi degli anni ’60,’70,’80 e ’90, dalle hit straniere ai grandi classici italiani. La data è prevista per domani, 22 dicembre alle ore 21:30, il concerto è ovviamente gratuito.

Concorso a premi e tombolata alle porte di Catania

Questo weekend, al centro commerciale le porte di Catania, nel caso in cui vi trovaste a passare in cerca degli ultimi regali natalizi sarà attivo un concorso a premi. Dal 15 al 24 dicembre infatti, con un acquisto di soli 5 euro, si potrà provare a vincere dei premi, portando lo scontrino al desk dedicato in galleria.

Si segnala che, i clienti che porteranno la propria ricevuta oltre a partecipare al concorso riceveranno una cartella per giocare alla tombola finale, che però si terrà sabato 6 gennaio alle ore 17. I premi in palio sono principalmente gift card spendibili nei negozi della galleria.

Eventi Catania: gli ultimi film nelle sale

Infine il cinema: se non amate lo shopping all’ultimo momento, le passeggiate nella caotica via etnea che brulica di turisti, o le tombolate con i parenti un’idea potrebbe essere un rilassante weekend all’insegna del cinema. Proprio questa settimana sono usciti grandi film da andare a vedere durante le feste.

Si parte con Wonka, interpretato da Chalamet, che incarna perfettamente la magia nel natale, tra scenografie mirabolanti e colorate. Inoltre, si consiglia anche il nuovo film di Ficarra e Picone: Santocielo, sempre a tema festività Infine, per bambini e non solo, c’è il nuovo film della Disney: Wish. Genere d’animazione e avventura fantasy, vi terrà senza dubbio incollati allo schermo.