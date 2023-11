Capodanno 2024 a Catania: in concerto Tananai e altri artisti

Capodanno in piazza Duomo a Catania, annunciati gli ospiti: ecco chi si esibirà sul palco l'ultimo dell'anno.

Il comune di Catania ha annunciato gli ospiti che saliranno sul palco in occasione del concerto di Capodanno. Infatti, è notizia di pochi minuti fa che, in occasione del concerto dell’ultimo dell’anno, che si svolgerà in Piazza Duomo a Catania, saranno diversi gli artisti ad alternarsi sul palco.

In particolare, a partire dalle ore 21 si esibiranno Tananai, Mario Biondi, Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap. A presentare l’evento saranno Chiara Esposito e Ruggero Sardo, mentre a seguire si svolgerà il Dj set a cura di Radio Studio Centrale.