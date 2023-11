Metro Catania, annunciata apertura prolungata: gli orari

Metro Catania, annunciata apertura prolungata in vista della prossima partita del Calcio Catania: ecco quali orari saranno osservati.

Metro Catania: annunciata una nuova apertura prolungata. FCE ha recentemente reso nota la decisione di prolungare il servizio metro per la giornata di domenica 3 dicembre 2023, in vista della prossima partita in casa del Catania.

In particolare, il prolungamento del servizio mira a consentire il deflusso degli spettatori dallo stadio Angelo Massimino al termine della partita. A tal proposito, i nuovi orari che saranno osservati per la giornata di domenica, vedranno l’ultima corsa da Nesima alle ore 23:30 e l’ultima corsa da Stesicoro alle ore 23:55.