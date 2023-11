Grave incidente nel Catanese: scontro tra 2 auto e un camion

Grave incidente nel Catanese: impatto sulla Statale 284 tra tre veicoli. Lo scontro ha coinvolto due automobili e un camion.

Nella giornata di ieri, 29 novembre 2023, si è verificato un grave incidente sulla statale 284, in tarda serata.

L’incidente ha avuto luogo all’incrocio tra Scalilli e Santa Maria di Licodia, verso le 22, i mezzi coinvolti sono un camion e due automobili. L’incidente è stato violento causando la dispersa di detriti in tutto il tratto coinvolto.

Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze e gli operatori dei vigili del fuoco, necessari per le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza la zona.

Al momento non ci sono informazioni sull’entità delle ferite dei conducenti coinvolti.