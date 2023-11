Catania, oltre 400 chili di carne avariata in via Plebiscito: sanzionati 5 locali

Oltre 400 chili di carne di cavallo e bovino avariata in alcuni ristoranti siti in via Plebiscito: diverse le sanzioni scattate.

Sono stati diversi i controlli effettuati negli ultimi giorni in via Plebiscito dai carabinieri di piazza Dante, i Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas), la polizia municipale e dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale, con particolare attenzione ai ristoranti conosciuti per la vendita di carne di cavallo.

È stato proprio questo prodotto, però, che ha determinato la cattiva sorte di alcuni di questi locali: in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, infatti, sono stati trovati oltre 400 chili di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione. La carne è stata quindi sequestrata e avviata alla procedura di distruzione in quanto ritenuta pericolosa per la salute dei consumatori. Lo stesso luogo è stato poi sanzionato per occupazione di suolo pubblico.

Molte le sanzioni scattate anche nei vicini ristoranti: sequestrati e distrutti 3 chili di carne bovina, sequestrati tavoli e sedie, 24 confezioni di salmone senza tracciabilità, braciere, e infine sanzioni anche per scarse condizioni igienico sanitarie e mancato aggiornamento della segnalazione certificata d’inizio attività.