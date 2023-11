Catania, ticket metro e bus a 10 euro per le feste: l’iniziativa Amts e FCE

Le feste di fine anno sono in arrivo e così anche le iniziative: tra queste, Amts e FCE hanno lanciato un ticket metro e bus a 10 euro.

Catania si prepara al Natale 2023 con tantissimi eventi in programma e iniziative per vivere al meglio il periodo delle feste. Il Comune di Catania ha reso noto il programma degli eventi previsti per le feste di fine anno 2023. Si tratta del “Christmas Catania Fest 2023 – Natale in città”, presentato oggi dal sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti.

In particolare, tra gli eventi previsti, è grande attesa per il concerto del 31 dicembre in Piazza Duomo. Durante la serata si esibiranno vari artisti, tra i quali Mario Biondi e Tananai. Il programma durerà dall’8 dicembre fino all’Epifania, con eventi che interesseranno l’intera città, dal centro alla periferia.

“Un Natale che abbiamo voluto fosse con molti eventi itineranti – ha spiegato il sindaco – in quanto abbiamo immaginato una Catania unita, ‘cucita’ dalle sue periferie al centro città, attraverso la dislocazione di specifici eventi anche in zone decentrate. Da San Giovanni Galermo a piazza Stesicoro o piazza Federico di Svevia, che diventa punto nodale delle prospettive urbanistiche di questa città. Quindi tutto un contesto che fa comprendere quale attenzione sia stata dedicata all’organizzazione di questo Natale, con Catania che si offre come un unico grande albero di Natale coi suoi doni”.

Inoltre, saranno previsti diversi eventi sociali, screening gratuiti per persone in difficoltà, e ancora eventi di street art e gospel. Numerosi anche gli altri eventi previsti in città in vari punti del centro di Catania e della periferia.

Ticket metro e bus a 10 euro: l’iniziativa Amts e FCE

Tuttavia, oltre agli eventi, una notizia che allieterà gli abitanti della città di Catania è senza dubbio l’iniziativa lanciata da Amts e Fce. Infatti, l’Amministratore Unico di Amts Giacomo Bellavia ha presentato il progetto in collaborazione con Fce per facilitare gli spostamenti con autobus e metro.

Secondo quanto riportato, si tratterà di un ticket da 10 euro che sarà valido dal 6 dicembre al 6 gennaio. In aggiunta, è stata anche comunicata l’apertura prolungata dal parcheggio Maddem per le festività natalizie sino alle 2 di notte a tariffa notturna di 1 euro.