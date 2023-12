Etna, prosegue l’attività eruttiva: oltre 200 episodi in 10 giorni [VIDEO]

L'Etna torna a farsi sentire, nuova attività eruttiva del cratere Sud-Est: lo spettacolo di luci visibile anche da Saturno.

L’attività eruttiva dell’Etna continua a stupire, dal cratere Sud-Est lo spettacolo di luci non si ferma. Come riportato dal vulcanologo Boris Behncke, le eruzioni si ripetono ad intervalli regolari molto precisi, in 10 giorni è stato possibile assistere a circa 200 episodi che coinvolgono sempre le stesse due bocche, in modo straordinariamente accurato.

L’attività attuale rimane molto stabile, non ci saranno quindi nuove eruzioni imminenti. C’è la probabilità che, a seguito di questa ingente attività, il vulcano rimanga quiescente per vari mesi, ma non possiamo ancora dirlo con certezza. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare un andamento variabile nel tempo, con rapide oscillazioni tra i valori medi ed elevati, chissà quindi se ci saranno nuovi brevi terremoti nelle zone limitrofe al vulcano. Di seguito, il video realizzato da Boris Behncke e pubblicato sul suo profilo Facebook.

Infine, grazie alla foto dell’Istituto Internazionale di vulcanologia, è possibile ammirare il pianeta Saturno che sembra osservare l’eruzione dell’Etna, stupendoci della bellezza del cosmo e della nostra amata terra.