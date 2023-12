Sicilia: marito e moglie trovati morti in casa

Marito e moglie trovati morti in casa nell'Agrigentino, le indagini dei carabinieri proseguono: si valuta l'autopsia sui corpi.

È successo a Favara, nell’Agrigentino: una coppia di coniugi di 76 anni è stata trovata morta nella propria casa dalla nipote. L‘uomo al momento del ritrovamento era disteso sul letto, mentre la donna sul pavimento della loro abitazione in viale Europa.

Secondo una prima ricostruzione dell’arma dei carabinieri l’uomo sarebbe morto qualche giorno prima per cause naturali, mentre la donna per incidente domestico dopo una brutta caduta in cui avrebbe sbattuto la testa. Il PM della procura di Agrigento sta valutando una possibile autopsia sui corpi, nel frattempo il medico legale sta effettuando le ispezioni cadaveriche.