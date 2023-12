Catania, stalla abusiva con cavalli: denunciati i titolari

I militari hanno denunciato i titolari di un edificio abusivo, adibito a stalla in un quartiere di Catania, al cui interno erano ospitati diversi equini.

Denunciati, in stato di libertà, due individui di 76 e 36 anni per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Succede a Catania, più precisamente nel quartiere San Cristoforo, zona in cui i carabinieri della compagnia di Piazza Dante si sono diretti insieme al reparto dei Nas ed al personale del Dipartimento ASP di Prevenzione Veterinaria, nel quadro dell’intensificazione di controlli in contrasto sia alle violazioni sulla normativa riguardante la custodia degli equini che all’organizzazione di corse clandestine di cavalli: quest’ultimo, un fenomeno che ha ampiamente ripreso piede nel capoluogo etneo soprattutto durante le festività natalizie.

I militari hanno dunque concentrato le operazioni di controllo su un edificio, adibito a stalla, situato in via Barcellona. A seguito dei dovuti accertamenti, è stato rilevato che all’interno di tale “scuderia” (oltretutto piuttosto nota nel giro delle corse clandestine) fossero stati ricavati 4 box di piccoli dimensioni ospitanti altrettanti equini, tra cui un purosangue inglese ed un pony.

Dopo l’accertamento della totale assenza dei minimi requisiti sanitari ed infrastrutturali (tra gli altri, la mancanza di un’infermeria e di un paddock, per favorire il libero movimento degli animali) i carabinieri hanno identificato e denunciato i due titolari dell’edificio, entrambi catanesi, sottoponendoli inoltre ad ulteriori sanzioni amministrative pari a 4.400€ per le mancanze di previe autorizzazioni, conservazione del modello di accompagnamento degli animali e registrazione del passaggio di proprietà degli equini.