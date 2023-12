Catania, bimbo di 8 mesi ingoia pezzo di giocattolo e rischia di soffocare

Un bambino di 8 mesi ha rischiato il soffocamento dopo aver ingoiato un pezzo di un giocattolo masticato dal suo cane.

Tragedia sfiorata a Catania: un bimbo di soli otto mesi ha rischiato il soffocamento dopo avere messo in bocca un pezzo di un giocattolo masticato dal suo cane. Il piccolo Mattia è stato salvato grazie ad un intervento d’urgenza di tracheotomia eseguito presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

I fatto

La paura è stata tanta, gli attimi di terrore vissuti soprattutto dalla madre, che il giorno di fine novembre in cui si è svolto il fatto si trovava da sola con Mattia, troppo lunghi. Il bambino stava giocando con il cane quando ha deciso di afferrare un piccolo pezzo di plastica e metterlo in bocca; la madre ha dunque provato ad estrarlo, ma ma il bimbo lo ha inghiottito. Quel frammento fermo in gola ha impedito al bambino di respirare bene e la donna ha quindi provato a mettere in pratica le manovre di disostruzione, ma senza successo. Al che, ha telefonato al marito al lavoro chiedendogli di chiamare l’ambulanza.

Il bambino ha continuato a respirare a fatica per un po’ e la madre, nel panico, è scesa in strada fermando un automobilista che, compresa la situazione, ha portato entrambi al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro. “Grave insufficienza respiratoria dovuta a un corpo estraneo ostruente il lume tracheale, causa di un distress respiratorio ingravescente“, è stato spiegato dai medici ai genitori.

Al piccolo è stata praticata una tracheotomia e poi, per via laringoscopica, il corpo estraneo è definitivamente rimosso. Mattia è stato poi trasferito nella Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi e ha compiuto il suo nono mese di vita su un letto d’ospedale, ma il Natale lo ha passato felicemente a casa con una piccola ferita al collo e, soprattutto, senza avere riportato esiti né respiratori né neurologici. In questi giorni è tornato al Cannizzaro per i previsti controlli con i genitori che ringraziano i medici assieme al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Salvatore Giuffrida; è per questo che la notizia è stata resa nota solo adesso.