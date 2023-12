Catania fa un salto nel Medioevo, sarà capitale del Regno di Sicilia: l’evento

Catania torna indietro nel tempo verso il Medioevo e diventa la capitale del Regno di Sicilia: le informazioni sull'evento gratuito.

Il finesettimana si avvicina e in molti si chiedono cosa fare a Catania nel weekend in attesa del Capodanno 2024. Per questa settimana un grande evento è previsto nella città etnea e sarà completamente a ingresso gratuito. Infatti, Catania è pronta per fare un salto nel passato e tornare al Medioevo, diventando la capitale del Regno di Sicilia.

L’evento è stato organizzato da ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) e consisterà in una rivisitazione storica medievale. Nello specifico, lo scenario che ospiterà l’iniziativa non può che essere il Castello Ursino di Catania, dove si si svolgeranno diversi eventi nel corso delle giornate di venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2023. In particolare, l’evento è dedicato a Federico III e Catania sarà la capitale del Regno di Sicilia.

Il primo incontro avverrà oggi, venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 16, con un convegno sulla figura di Federico III e il Regno di Sicilia. Durante l’incontro saranno diversi gli intermezzi musicali in pieno stile medievale.

Successivamente, sabato 30 dicembre, alle ore 16 avrà inizio il corteo storico per le vie della città fino al Castello Ursino. Saranno poi numerose le drammatizzazioni, le esibizioni di giullari e giocolieri, artisti di vario genere e schermidori oltre a concerti e musica tipica medievale. Presenti sul posto anche un accampamento medievale, esposizione di armi e armature, il poligono di tiro con l’arco e dimostrazioni di combattimenti, oltre agli sbandieratori.