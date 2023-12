Incidente in Sicilia tra auto e moto: muore 25enne

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 385: l'impatto è avvenuto tra un'auto e una moto.

Ancora una vittima sulle strade siciliane, ancora una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Oggi si è verificato un sinistro tra un’auto e una moto sulla strada statale 385 “Di Palagonia”. In particolare, l’incidente è avvenuto al chilometro 4,900 nel territorio di Lentini, provincia di Siracusa.

Secondo quanto riportato, il bilancio dell’impatto è di un morto e un ferito. Ad aver la peggio è stato il motociclista, Carmelo Impellizzeri, 25enne di Militello in Val di Catania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi che purtroppo non hanno potuto salvare il giovane. Traffico in tilt nell’area dell’incidente, anche a causa della chiusura della strada interessata dal sinistro.