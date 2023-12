Saldi Sicilia, sconti in arrivo: il calendario delle date

Saldi Sicilia, sconti in arrivo per gli amanti dello shopping: ecco il calendario invernale con le date di inizio per il 2024.

Saldi Sicilia, manca ormai poco alla data di inizio dei prezzi scontati in tutti i settori. Infatti, come da tradizione, l’arrivo del nuovo anno porta con sé anche la diminuzione dei prezzi nei negozi di varie tipologie di articoli. Per gli amanti dello shopping, e più in generale per chi spera di fare acquisti risparmiando, l’arrivo dei saldi non può che essere un’ottima notizie. Tuttavia, la data non è sempre uguale per tutte le regioni italiane: ecco quale sarà il calendario per quanto riguarda la Sicilia.

Saldi Sicilia 2024: il calendario delle date

Sebbene l’arrivo dei saldi sia sempre previsto per l’inizio dell’anno, la data è variabile e non è mai la stessa. Tuttavia, una certezza è che la Sicilia è quasi sempre una delle prime regioni italiane a dare il via ai prezzi scontati nei negozi. Per quanto riguarda il 2024 la comunicazione sulle date è recentemente giunta direttamente dalla Regione.

In particolare, l’assessore Tamajo ha firmato un decreto contenente il calendario delle date dei saldi invernali, estivi e delle vendite promozionali in Sicilia per il 2024 e per l’anno successivo. Di seguito, ecco riportate le date selezionate:

Saldi di fine stagione invernali: per il 2024, dal 5 gennaio al 15 marzo ; per il 2025, dal 4 gennaio al 15 marzo;

Vendite promozionali: per il 2024, dal 16 marzo al 5 luglio e dal 16 settembre al 4 gennaio; per il 2025, dal 16 marzo al 4 di luglio e dal 16 settembre al 3 gennaio;

Saldi di fine stagione estivi: per il 2024 dal 6 luglio al 15 settembre; per il 2025 dal 5 luglio al 15 settembre.



Sulla questione dei saldi Sicilia, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo ha voluto spendere alcune parole: “Ho ascoltato i numerosi rappresentanti degli operatori siciliani e la scelta di uniformarsi alle linee nazionali è stata condivisa. Diamo così respiro al mondo del commercio e siamo convinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”.