Assunzioni assistenti di volo: Crewlink cerca personale in Sicilia

Assunzioni assistenti di volo: Crewlink ha annunciato diversi recruitment days, anche in Sicilia. Di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni assistenti di volo: la nota agenzia Crewlink, in collaborazione con le principali compagnie aeree europee, è alla ricerca di nuovo personale da assumere per coprire posti di lavoro in Italia e in Europa. Di seguito tutti i dettagli per poter partecipare ai recruitment days in Sicilia.

Assunzioni assistenti di volo: le opportunità

Crewlink ha ripreso le attività di reclutamento per far fronte alle esigenze di personale di bordo nel 2024. I futuri membri dell’equipaggio di cabina godranno di diversi benefici, a cominciare dalla possibilità di intraprendere un ambizioso percorso di formazione e carriera. Il lavoro di assistente di volo permette infatti di viaggiare e scoprire nuove culture e città, collaborando con un giovane e dinamico team.

Al fine di selezionare i nuovi assistenti di volo, Crewlink organizza dei recruitment days, cioà delle giornate di selezione del personale che possono svolgersi online oppure in presenza. Gli aspiranti candidati vengono invitati durante questi giorni a svolgere dei test e dei colloqui finalizzati ad individuare i profili più idonei che potranno poi lavorare con le varie compagnie aeree partner.

Assunzioni assistenti di volo: le selezioni in Sicilia

I prossimi recruitment days si svolgeranno in tutta Italia e in molte città europee durante il mese di gennaio 2024. Nello specifico, le selezioni si svolgeranno in Sicilia nei seguenti giorni:

24 gennaio 2024 a Palermo ;

; 25 gennaio 2024 a Catania.

Si fa presente che è inoltre possibile candidarsi per le selezioni online (Cabin Crew Italy – online recruitment).

Assunzioni assistenti di volo: i requisiti

Chi si candida per la posizione di assistente di volo Crewlink deve essere in possesso dei seguenti requisiti: