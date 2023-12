Concorsi Sicilia 2023, i bandi non scaduti: ecco quali sono quelli ancora attivi per i quali si può presentare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia 2023: sono diversi i bandi non scaduti che potrebbero interessare tutti coloro i quali sono alla ricerca di un posto di lavoro nel settore pubblico nell’Isola. In particolare, sono al momento alla ricerca di personale Università, Ospedali e ASP siciliane: ecco di quali si tratta.

Concorsi Sicilia: Ospedale Garibaldi di Catania

Il primo tra i concorsi di prossima scadenza è quello pubblicato dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ARNAS Garibaldi di Catania sulla Gazzetta Ufficiale sezione Concorsi del 5 dicembre 2023. Infatti, l’ospedale etneo è alla ricerca di personale che possa coprire 7 posti da fisioterapista.

Nello specifico, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e le figure assunte faranno riferimento all’area dei professionisti della salute e dei funzionari. L’offerta di assunzione prevede contratto a tempo indeterminato e la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 4 gennaio 2024. Per maggiori informazioni sui requisiti e sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale disponibile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Subito lavoro Sicilia: Università di Palermo

A seguire tra i concorsi Sicilia, anche l’Università di Palermo è alla ricerca di personale per coprire 149 posti di lavoro. Nello specifico, il ruolo di coloro i quali saranno assunti tramite il concorso sarà quello di Tutor della didattica. Il bando è rivolto agli studenti iscritti all’anno accademico 2023/2024 e la domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 9 gennaio 2024.

In particolare, si richiede lo svolgimento di 200 ore di lavoro di tutorato, con 12 ore di formazione generale. Per presentare la propria candidatura è necessario candidarsi tramite l’apposito modulo telematico, disponibile nella sezione “Orientamento > Bandi” del sito ufficiale dell’Università di Palermo.

Offerte di lavoro Sicilia: ASP di Ragusa

Infine, anche l’ASP di Ragusa ha pubblicato un bando che rientra tra i concorsi Sicilia non ancora scaduti. In particolare, l’azienda è alla ricerca di 6 dirigenti medici per le seguenti discipline:

quattro posti di dirigente medico disciplina cardiologia ;

; un posto di dirigente medico disciplina oftalmologia ;

; un posto di dirigente medico disciplina angiologia.

Nello specifico, il concorso si svolgerà per titoli ed esami e la scadenza per la presentazione delle candidature è prevista per il 14 gennaio 2024. Per tutte le informazioni più dettagliate su date, requisiti e prove, si rimanda alla lettura del bando integrale.