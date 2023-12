Lavoro Sicilia: Sephora, Primark e Servizio Civile

Lavoro Sicilia, ecco le nuove offerte di assunzione: Primark, Sephora e il bando del Servizio Civile per strutture dell'Isola.

Lavoro Sicilia: diverse aziende sono alla ricerca di personale per alcuni posti vacanti nei propri stabilimenti sull’isola. Di seguito alcune delle interessanti offerte di lavoro da parte di Sephora, Primark e il bando per il Servizio Civile.

Lavoro Sicilia: Primark

Una delle più grandi aziende del fashion retail ricerca personale sul territorio siculo. È infatti aperta la posizione di addetto alle vendite nel proprio punto vendita di Catania. L’azienda offre un’opportunità a chiunque abbia voglia di lavorare in un ambiente dinamico e a stretto contatto con il pubblico. Il contratto sarà part-time di 21 ore. Qui di saranno elencati i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura per questa posizione:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Appartenenza alle categorie protette (Legge 68/99);

Ecco alcune delle mansioni:

Fornire un servizio clienti e un servizio vendite d’eccellenza;

Mantenere l’esposizione della merce in reparto rispettando le linee guida aziendali;

Rifornire le scorte al fine di assicurare livelli di massima disponibilità della merce in reparto;

Eseguire la movimentazione della merce;

Gestire i camerini di prova seguendo le linee guida aziendali;

Eseguire operazioni di cassa;

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Collaborare con il Supervisor e il Responsabile del reparto e con tutto il team, dimostrando voglia di imparare.

Offerte lavoro Sicilia: Sephora

Sephora, multinazionale di profumerie, ha dei posti vacanti sia per la sede di Catania che per quella di Palermo. Attualmente l’azienda starebbe cercando un Beauty Advisor. Le mansioni per questo nuovo posto di lavoro saranno:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile: li fari sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio;

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai;

Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane;

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target) essendo in grado di adattarti agli eventuali cambi di strategia e nuovi piani d’azione stabiliti dai tuoi manager;

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery;

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i tuoi colleghi di team e instaurando un clima virtuoso.

A poter inviare i proprio curriculum saranno tutti coloro che hanno già un’esperienza in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) , inoltre dovranno avere:

Una buona conoscenza dei principali KPI del commercio.

Agilità, dinamismo e flessibilità.

Forte orientamento ai risultati.

Alta predisposizione al lavoro in team.

Diploma scuola superiore.

Buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

Subito lavoro Sicilia: servizio civile in Federconsumatori

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) del Governo ha emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. Ci sono ben 12 posti disponibili in Sicilia, divisi in diverse sedi dell’associazione:

Federconsumatori Sicilia (sede regionale a Palermo) – 2 volontari;

Federconsumatori Palermo – 2 volontari;

Federconsumatori Mascalucia (CT) – 2 volontari;

– 2 volontari; Federconsumatori Messina – 1 volontario;

Federconsumatori Siracusa – 1 volontario;

Federconsumatori Enna – 2 volontari;

Federconsumatori Licata (AG) – 1 volontario;

Federconsumatori San Cataldo (CL) – 1 volontario.

Per candidarsi si dovrà presentare domanda di partecipazione al bando di selezione è collegarsi al portale nazionale del Servizio Civile, accedendo con SPID o registrando le proprie credenziali. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.

Possono accedere alle selezioni tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, in possesso di cittadinanza italiana, europea, o extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno e incensurati. È previsto un impegno pari a 25 ore settimanali, per 12 mesi, con un rimborso di 507,30 euro mensili.