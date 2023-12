Catania, nuove assunzioni all’Asp: contratto per 206 operatori

Stabilizzazioni all’Asp di Catania: sono 206 gli operatori che, nei prossimi giorni, firmeranno il contratto a tempo indeterminato.

Continuano le stabilizzazioni all’Asp di Catania. Sono ben 206 gli operatori, dei ruoli sanitario e sociosanitario, impegnati durante l’emergenza pandemica da Covid-19, che nei prossimi giorni firmeranno il contratto a tempo indeterminato.

Si tratta di:

18 assistenti sociali

1 educatore professionale

103 infermieri

10 ostetriche

42 operatori socio sanitari

15 tecnici della prevenzione

8 tecnici di laboratorio biomedico

9 tecnici di radiologia medica.

A questi si aggiungono 7 posti di assistente sociale e 1 posto di tecnico della prevenzione, che saranno coperti con procedura concorsuale riservata.

Con queste ultime procedure, sale a oltre 500 il numero degli operatori stabilizzati all’Asp di Catania nel corso del 2023, fra personale dirigenziale e del comparto. Il numero sarà in continua crescita, infatti a questi ben presto si aggiungeranno ulteriori 74 posti riservati a operatori del ruolo tecnico e professionale, anch’essi impegnati durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

Il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, dichiara “Un traguardo importante, in linea con gli obiettivi di programmazione, che valorizza le professionalità acquisite in questi anni.Voglio anche ringraziare l’UOC Risorse Umane per il lavoro che stanno conducendo e che porterà presto a nuove assunzioni”.

Intanto hanno già preso servizio 19 collaboratori amministrativi, 34 assistenti amministrativi e 22 dirigenti (medici, biologi, farmacisti e psicologi), recentemente stabilizzati.