Concorso MAECI 2024, bando per diplomati: pubblicato un nuovo avviso di selezione per figure con il diploma.

Concorso MAECI 2024: un nuovo bando è stato pubblicato e mira all’assunzione di diplomati. In particolare, il Ministero degli Affari Esteri ha indetto un concorso che mira all’assunzione di personale nel ruolo di assistenti amministrativi e informatici. Di seguito tutte le informazioni principali da tenere a mente.

Concorso MAECI 2024 diplomati: posti disponibili

Come anticipato in apertura, il Ministero degli Affari Esteri ha indetto un concorso che mira all’assunzione di diplomati nel ruolo di personale non dirigenziale. Nello specifico, i posti banditi sono 381 e l’offerta di lavoro proposta prevede il contratto a tempo indeterminato e pieno, nell’Area Assistenti. I candidati potranno presentare domanda per entrambi i profili previsti e il personale assunto sarà suddiviso come segue:

281 unità per il profilo di Assistente amministrativo contabile e consolare (codice ACC);

(codice ACC); 100 unità per il profilo di Assistente informatico, telecomunicazione e cifra (codice TLC).

Concorso MAECI: requisiti

Come per ogni bando, anche per il concorso MAECI 2024 sono previsti dei requisiti indispensabili che i candidati devono possedere per presentare la domanda di partecipazione. In particolare, si tratta dei seguenti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego a cui il codice di concorso si riferisce;

possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Bando MAECI: domanda e scadenze

Per poter presentare la propria candidatura, gli aspiranti partecipanti al concorso MAECI 2024 hanno tempo fino al 26 gennaio 2024. Nello specifico, sarà necessario collegarsi al portale inPA, registrarsi ed eseguire la procedura telematica legata al concorso. Si ricorda che per poter accedere la piattaforma è necessario possedere le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, e che per partecipare al concorso sarà obbligatorio il possesso di un indirizzo PEC.