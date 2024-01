Festa dell’Epifania 2024: dove andare in Sicilia

Festa dell'Epifania 2024: come passare il 6 gennaio sull'Isola? Dove andare? Di seguito alcune interessanti proposte, tra festival e gite fuori porta.

Festa dell’Epifania 2024: il 6 gennaio è vicino e la Befana è pronta per dare il cambio a Babbo Natale e portare le caramelle ai più buoni! Lei sa già, ovviamente, in quali case e luoghi dovrà fermarsi sabato, ma come potrebbe passare la giornata un comune mortale? Di seguito alcune proposte su dove andare durante il primo fine settimana dell’anno 2024.

Festa dell’Epifania 2024: gli eventi

Il 6 gennaio, essendo una popolare ricorrenza, sono presenti in Sicilia diversi eventi, come festival e sfilate. Per esempio, sabato si terrà l’ultimo appuntamento con la grande rassegna di musica classica e jazz, cinema e mostre che si svolge a Taormina: il “Tao Christmas Fest”. Come ogni anno, inoltre, si svolgerà ad Aci Platani la sfilata storica dei Re Magi, con oltre 250 figuranti in costumi d’epoca, che sfileranno dalle 10:00 nelle vie cittadine fino a giungere in Piazza 4 Settembre, dove i tanti personaggi biblici daranno luogo ad una breve drammatizzazione.

A Palermo, invece, il 6 gennaio alle 19:30 si svolgerà la chiusura di “Natale a Palermo”, con un concerto gratuito nel Pantheon della Chiesa di San Domenico, con l’Orchestra di fiati trapanese, diretta da Rosario Rosa e Nicolò Scavone. Poi, si potrà ammirare il presepe vivente di Custonaci, tra i più suggestivi in Sicilia, che quest’anno si è spostato dalla Grotta Mangiapane al Parco Archeologico di Segesta.

Festa dell’Epifania 2024: gite fuori porta

Nonostante le previsioni meteo per giorno 6 gennaio non siano delle migliori, venerdì 5 o domenica 7 si potrebbe approfittare delle ferie per fare una bella gita fuori porta in Sicilia.

Le opzioni sono molte: si potrebbe decidere di andare in montagna, sull’Etna o sui Nebrodi, anche, perché no, alla ricerca della neve per divertirsi in compagnia dei propri cari; oppure andare in un rifugio a bere una cioccolata calda. Per gli amanti del mare in inverno, potrebbe essere un’idea interessante andare ad Aci Trezza e godersi la bellezza del mare, facendo anche qualche foto. A chi piace l’arte, la redazione di LiveUnict propone una passeggiata a Noto o Acireale.

Festa dell’Epifania 2024: pranzo o cena al ristorante

Chi pensa di non aver già mangiato abbastanza a Natale e Capodanno o chi desidera mangiare bene ancora un’ultima volta prima di tornare a fare la dieta, potrebbe prenotare un pranzo o una cena in un buon ristorante.

I locali che propongono un menù speciale per l’occasione sono diversi: perché non informarsi e cogliere l’occasione per mangiare qualcosa di particolare in ottima compagnia?