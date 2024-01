Eventi astronomici gennaio 2024: sciami di meteore e Luna piena del lupo

Eventi astronomici gennaio 2024: sono diversi gli spettacoli che regalerà il cielo durante questo mese. Di seguito le date dei principali eventi.

Eventi astronomici gennaio 2024: sono molteplici le date da segnare sul calendario del primo dell’anno per gli appassionati di astronomia e per i curiosi che vogliono godersi gli spettacoli che offrono i corpi celesti senza perdersene neanche uno. Ecco di seguito quali sono i più interessanti.

Eventi astronomici gennaio 2024: le Quadrantidi

Il nuovo anno inizia alla grande con diversi eventi astronomici, tra cui eclissi, congiunzioni planetarie e sciami meteorici. La prima data da tenere in mente e non dimenticare è la notte tra il 3 ed il 4 gennaio, quando appariranno le Quadrantidi, cioè uno sciame meteorico che regalerà a chi li guarderà una splendida pioggia di stelle cadenti.

Si tratta di uno degli sciami meteorici più intensi dell’anno, che possono arrivare ad uno show di 120 meteore ogni ora. Dalle latitudini dell’Italia sarà visibile dalla mezzanotte all’alba.

Eventi astronomici gennaio 2024: gli sciami meteorici minori

Il cielo regalerà altri spettacoli meteorici nei tre sciami minori: quello delle delta Cancridi, il cui picco è previsto per il 17 gennaio, quello delle alfa Iridi, che raggiungerà il suo massimo due giorni dopo e poi, alla fine del mese, quello delle alfa Leonidi.

Eventi astronomici gennaio 2024: la Luna

Anche la Luna, il satellite della Terra, regalerà degli spettacoli ai curiosi di gennaio 2024. Incontrerà infatti Venere giorno 8 gennaio, Mercurio il 9 e Marte il 10. Gli occhi andranno verso il cielo poco prima dell’alba, in quanto questo sarà il momento migliore per vedere i tre pianeti in congiunzione con la Luna. Il satellite continuerà ad attrarre tutti gli occhi su di sé il 14 gennaio, quando sarà possibile vederlo n congiunzione con Saturno; il 15 gennaio, poi, oscurerà Nettuno ed il 18 “danzerà” con Giove. Il 19 gennaio ci sarà il “bacio” Luna-Uranio, visibile solo con gli strumenti adatti.

Infine, il 25 gennaio arriverà la prima Luna piena del 2024, chiamata anche chiamato “Luna piena del lupo” o “Luna piena del ghiaccio”. Il primo nome deriva da una leggenda dei nativi americani, secondo la quale il corpo celeste della Terra sarebbe stato creato da un lupo intento a ululare verso il cielo.