Bonus animali domestici 2024: cosa sapere sulla nuova agevolazione

Bonus animali domestici 2024: presto arriverà la nuova agevolazione; di seguito tutto ciò che c'è da sapere al riguardo.

Bonus animali domestici 2024: la nuova agevolazione economica è introdotta dalla legge di bilancio, ma di cosa si tratta? Il bonus altro non è che un aiuto economico per chi ha animali d’affezione e viene erogato al fine di coprire le spese veterinarie e di cura. Per accedere al beneficio i richiedenti devono però rispettare determinati limiti ISEE e anagrafici; di seguito un’utile guida contenente tutti i dettagli al riguardo.

Bonus animali domestici 2024: di cosa si tratta?

Il nuovo incentivo è un aiuto economico inserito nella legge di bilancio 2024 che ha come obiettivo quello di contribuire ad alleviare i costi legati alle cure per gli animali da compagnia. Nello specifico, è l’articolo 39-ter, introdotto nel bilancio dal Ministero della Salute, ad istituire un nuovo fondo dedicato al sostegno di soggetti che sono in possesso di animali domestici.

Il bonus animali domestici funziona come un sostegno economico, diretto a fornire un aiuto a coloro che soddisfano specifici requisiti anagrafici e reddituali. Con una dotazione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il fondo avrò l’obbiettivo di coprire le varie spese causate dalle visite veterinarie, le operazioni chirurgiche e l’acquisto di farmaci veterinari.

Bonus animali domestici 2024: a chi spetta

L’agevolazione economica non è ancora stata confermata in modo ufficiale, tuttavia si è già a conoscenza degli aspetti principali che la caratterizzeranno in attesa della conferma ufficiale.

Infatti, si sa per esempio che il bonus animali domestici 2024 spetterà ai soggetti di età superiore ai 65 anni con un ISEE familiare inferiore a 16.215 euro. Questa specifica selezione di beneficiari mira quindi a supportare solo coloro che potrebbero avere maggiore bisogno di assistenza economica per non fare mancare le cure necessarie ai propri animali domestici, come cani, gatti, criceti, conigli, furetti, porcellini d’India, tartarughe, uccelli ecc.

Bonus animali domestici 2024: come ottenerlo

Considerando il fatto che il nuovo aiuto economico non è stato ancora confermato ufficialmente, non è stata chiarita neanche la procedura di erogazione, né il procedimento di versamento dello stesso. Il tutto sarà definito attraverso un decreto ministeriale apposito, che sarà emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, cioè entro il 31 marzo 2024. Seguiranno dunque nei prossimi mesi i dettagli.