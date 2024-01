Meteo Sicilia, Epifania tra nubi sparse e temporali: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia, Epifania alle porte ma... quali sono le previsioni per il vicino fine settimana? Ecco di seguito i dettagli riguardanti tutta l'Isola.

Meteo Sicilia Epifania: le previsioni per il 5 gennaio

Venerdì 5 gennaio potrebbe essere l’unico giorno utile del fine settimana per poter fare gite fuori porta o, in generale, per uscire all’aria aperta e farsi una bella passeggiata. Infatti, nonostante il sole durante questa giornata sarà timido e non si farà vedere in nessuna città siciliana, nonostante non siano attese piogge. Nubi sparse su tutto il territorio dell’Isola e vento generalmente da moderato a forte, molto forte a Trapani.

Le città più calde saranno Catania, Palermo e Siracusa, con una temperatura massima di 19 gradi; le più fresche saranno Caltanissetta ed Enna, con una massima di 13 gradi.

Meteo Sicilia Epifania: sabato 6 gennaio

Il giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, torneranno, dopo un lungo periodo di siccità che ha colpito la Sicilia, le piogge. Sono previsti, infatti, temporali in quasi tutta l’Isola, intervallati da schiarite. Le temperature subiranno un calo: le città più tiepide saranno Messina e Siracusa, con una massima di 17 gradi; le più fredde invece Enna (con una massima di soli 9 gradi) e Caltanissetta (11 gradi).

I temporali sono previsti in gran parte delle città, nello specifico ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani. Piogge attese a Enna, Palermo e Siracusa.

Meteo Sicilia Epifania: domenica 7 gennaio

La domenica seguente al giorno della Befana, la situazione non dovrebbe essere molto diversa al 6. Sono infatti previsti ancora temporali e schiarite, anche se solamente ad Agrigento e Trapani, e piogge a Caltanissetta, Enna, Palermo e Ragusa.

Le temperature saranno ancora più basse: è attesa una massima di 16 gradi a Messina, dove il cielo sarà poco nuvoloso, ma anche una massima di 15 a Siracusa ed una di 14 a Catania, dove in questo periodo di sono stati fino a 20 gradi.