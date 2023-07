Lazza live a Catania: la scaletta del concerto

Questa sera Lazza si esibirà sul palco della Villa Bellini, dove ci sarà il tutto esaurito. Ecco la scaletta del concerto.

Stasera alle ore 21 Lazza si esibirà sul palco della Villa Bellini di Catania, in occasione della rassegna estiva di concerti Wave Summer Music e inserito nel progetto “Porte Aperte” che prevede agevolazioni e sconti per gli studenti dell’Università di Catania. Si preannuncia il pienone nella Villa Bellini, che dovrà essere sold out con oltre 11mila presenze previste, ragion per cui la villa Bellini oggi ha chiuso con parecchio anticipo rispetto al solito, ovvero alle ore 12.

La scaletta del concerto

Lazza dovrà, verosimilmente, esibirsi con i seguenti brani in questo ordine:

Ouv3rture; Molotov; Bugia; Gigolò; Netflix; Re Mida; s!r!; Jefe; Porto Cervo; Chiagne; Zonda; Topboy; Gucci Ski Mask; Panico; Sogni d’oro; J; Alibi; Puto; Nessuno; Lario; 24h; Senza rumore; Catrame; Nulla di; Morto mai; Piove; Ho paura di uscire; Uscito di galera; Cenere; Ferrari.

Una scaletta molto ricca, dunque, dove non poteva mancare il grande successo “Cenere”, posizionatosi al secondo posto allo scorso festival di Sanremo.