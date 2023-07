Gli Incognito si esibiranno in Sicilia: in concerto per “Etna in scena”

La stagione di concerti "Etna in scena" si aprirà con il concerto degli Incognito: di seguito i dettagli sull'evento.

La stagione di concerti di “Etna in scena”, la rassegna di spettacoli estivi promossi dal comune di Zafferana Etnea, parte in grande stile con gli Incognito, big della musica internazionale, tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo con 15 album in studio in oltre 30 anni di carriera. Gli artisti si esibiranno infatti martedì 18 luglio, alle ore 21.30 nella suggestiva cornice dell’anfiteatro Falcone- Borsellino.

Il gruppo

Il gruppo nasce in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Bluey” Maunick, una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro incredibile musica. La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, che non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all’r&b. I successi dei primi anni duemila vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi.

Nel 2012 gli Incognito pubblicano “Surreal”, seguito da “Amplified Soul” (2014), “In Search of Better Days” (2016) e dal loro ultimo lavoro “Tomorrow’s New Dream” (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz e con i contributi di numerosi musicisti e cantanti.

Il concerto in Sicilia

Anche quest’anno “Etna in scena” sorprende con il suo cartellone ricco di grandi spettacoli, artisti ed eventi di grandi rilievo nazionale, grazie al lavoro incessante dell’assessore al Turismo e allo Spettacolo, che in sinergia con il sindaco Salvo Russo e tutta la giunta ha realizzato un programma trasversale che accontenta ogni tipo di platea.

“Gli Incognito (e non solo) sono tra i concerti – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Salvo Coco – che fino a settembre accenderanno la nostra Zafferana con grandi voci e artisti tra cui, per citarne alcuni, Andrea Scanzi, Gianluca Grignani, Irene Grandi, Mogol- G. Carroccia e ancora Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Chiara Civello e molto altro previsto dal cartellone 2023, assolutamente da non perdere”.