Matteo Morbici si esibirà in Sicilia: la data

Il cantautore Matteo Morbici, dopo il grande successo a Roma e Milano, annuncia una data in Sicilia nel mese di agosto.

Il cantautore Matteo Mobrici arriva in Sicilia: dopo il grande successo riscosso nelle date di Milano e Roma, dove ha registrato il sold out, annuncia una data a Messina del suo “Gli anni di Cristo Tour” per sabato 16 agosto alle ore 21 all’interno dell’Arena Giardino Corallo di Messina.

Matteo Morbici: la vita

Matteo Morbici è un cantautore classe 1989, già frontman della band Canova, gruppo con stile-indie pop esibitosi alla kermesse sanremese nel 2020.

Da sempre si è mostrato sensibile ai temi ecologici, è uno spirito libero dall’inclinatura romantica e autoironica senza la paura di essere diretto in canzoni tanto da essere suggestive e autobiografiche che mirano a essere dei brani “per tutti”.