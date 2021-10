Vasco Rossi torna in concerto in Sicilia: nuova data per il live

Vasco Rossi torna in concerto in Sicilia con una nuova data nell'Isola per il suo tour Live 2022: ecco quando e come si potranno acquistare i biglietti.

Vasco Rossi torna in concerto per il suo tour “Vasco Live 2022” ed è prevista una data anche in Sicilia. Dopo tanto tempo senza concerti, sentire una notizia simile sarà sicuramente un fatto positivo non solo per i fan del cantante modenese. Infatti, anche la sola idea della possibilità di tornare ad assistere ai concerti fa pensare ad un lento avvio verso la normalità.

Nel caso di Vasco sono state annunciate diverse nuove date, tra le quali la già annunciata tappa in Sicilia. Si tratta di un concerto per il quale si dovrà attendere la prossima stagione estiva. Infatti, la data in questione è quella del 17 giugno 2022, allo stadio San Filippo di Messina. La tappa siciliana è stata da poco annunciata insieme a quelle di Napoli (7 giugno), Bari (22 giugno), Ancona e Torino, che si svolgeranno rispettivamente il 26 e il 30 giugno.

Insieme all’annuncio delle nuove tappe, è stato spiegato come e quando procedere per l’acquisto dei biglietti. Infatti, non è ancora possibile procedere alla prenotazione di un posto per assistere ai concerti sopraelencati. Tuttavia, a partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre, i biglietti saranno disponibili online, anche se sarà prevista una vendita in anteprima per coloro i quali appartengono al Blasco Fan Club.

Per ulteriori informazioni in merito ai canali e alla vendita dei biglietti in generale, si consiglia di visionare i account social ufficiali del cantante, attraverso i quali sono state annunciate le nuove tappe già presentate.