“Basta dire che i biglietti costano troppo, basta dire che non si può viaggiare”. Con queste parole, il deputato nazionale Manlio Messina ha scelto i social per lanciare un annuncio che ha immediatamente fatto rumore: la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana. Con toni diretti e un messaggio rivolto soprattutto ai viaggiatori isolani, il parlamentare ha dichiarato che presto sarà possibile “volare siciliano”, con tariffe pensate per essere più accessibili rispetto a quelle oggi in circolazione.

La nuova compagnia: Etna Sky

Messina ha diffuso anche il nome del progetto: Etna Sky. Nel suo post compare la foto di un aereo che mostra quella che potrebbe essere la futura livrea della compagnia: L’idea, stando alle sue parole, sarebbe quella di proporre voli con quotazioni competitive e tariffe particolarmente vantaggiose per i residenti in Sicilia. Un messaggio rivolto a chi, negli ultimi anni, ha spesso denunciato il costo elevato dei collegamenti aerei da e per l’Isola.

Le aspettative dei viaggiatori siciliani

Nel post pubblicato sui social, il deputato invita i cittadini a prepararsi a “decollare” insieme al nuovo vettore, presentato come un’alternativa concreta alle tratte tradizionalmente più costose. Resta ora da capire quali saranno le tempistiche, le rotte e le modalità operative con cui questa nuova realtà proverà a inserirsi nel mercato. Intanto, l’annuncio ha già suscitato curiosità e aspettative tra i viaggiatori.