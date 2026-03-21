Il panorama dei cieli siciliani attraversa una fase di forte fermento. Tra nuove opportunità occupazionali e l’evoluzione delle infrastrutture di trasporto, l’isola si prepara a una stagione di cambiamenti strategici per la mobilità e l’economia locale.

Etna Sky: aperto il sito web e le selezioni

La compagnia Etna Sky ha ufficialmente aperto il suo portale web e al contempo le selezioni per potenziare il proprio organico. L’iniziativa punta a reclutare diverse figure professionali da inserire nel settore operativo e dei servizi. Si tratta di un’opportunità significativa per i professionisti del territorio che desiderano entrare in un contesto dinamico e in espansione.

Le posizioni aperte riguardano principalmente:

Aerolinee Siciliane: novità sui biglietti e operatività

Parallelamente, si muovono passi importanti sul fronte dei collegamenti. Aerolinee Siciliane continua a far parlare di sé per quanto riguarda la distribuzione e la vendita dei biglietti, un tassello fondamentale per garantire la continuità territoriale e offrire alternative competitive ai viaggiatori siciliani. L’obiettivo resta quello di accorciare le distanze tra l’isola e il resto d’Italia (e d’Europa), puntando su una gestione che sia espressione diretta del territorio.

Per visionare i prezzi e prenotare, basta accedere al sito della compagnia da questo link.

Un hub di opportunità

L’incrocio tra la crescita di Etna Sky e il consolidamento di Aerolinee Siciliane delinea un quadro positivo per l’indotto aeroportuale catanese e siciliano in generale. Non si parla solo di viaggi, ma di un vero e proprio motore occupazionale che potrebbe dare respiro a molti giovani talenti locali.