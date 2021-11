Anastacia, tour per i 22 anni di carriera: tappa a Catania

La star internazionale Anastacia sceglie Catania per una tappa del suo nuovo tour. Tutte le informazioni sul live dei 22 anni di carriera della cantante.

La star internazionale Anastacia torna in tour per festeggiare i suoi 22 anni di carriera. Il nome della tournée rievoca il titolo del suo primo grande successo: I’m Outta Love. Il nome del tour è, infatti, I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary Tour.

Si tratta del ritorno sul palco di una delle voci più belle e potenti del panorama mondiale. Anastacia ha venduto oltre 30 milioni di dischi e il suo ultimo tour risale al 2018.

Ha raggiunto l’apice del suo successo intorno al 2001 e nel corso della sua carriera Anastacia Lyn Newkirk, questo il nome all’anagrafe, ha regalato al pubblico singoli di enorme successo e indimenticabili, tra i più popolari I’m Outta Love, Why’d You Lie To Me, Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To My Truth, Pieces of a Dream e Caught in the Middle.

Concerto anche a Catania: dove e quando

Il tour si svolgerà a settembre 2022 e, nello specifico, la data a Catania sarà il 24 settembre 2022 presso il Teatro Metropolitan.

A breve vi saranno più informazioni sulla pre-vendita e sulla vendita generale dei biglietti.

Oltre Catania, Anastacia farà tappa in altre quattro città italiane: