Concerti, a Catania arriva Marracash: le info sui biglietti

Lo spettacolo di Marracash previsto per l'11 Aprile scorso è stato posticipato al 19 Febbraio 2022, ma dove acquistare i biglietti? Ecco tutte le info.

Il concerto di Marracash era inizialmente previsto al PalaCatania il 9 maggio 2020 ma, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato poi riprogrammato al 30 ottobre 2020, all’11 aprile 2021 ed infine al 19 febbraio 2022. Il concerto si svolgerà al PalaCatania, in via Fratelli Bandiera e l’inizio è previsto per le ore 21.00.

La domanda adesso sorge spontanea: dove acquistare i biglietti? Innanzitutto, per tutti coloro che avessero già comprato il biglietto per aprile, niente paura: i biglietti rimangono validi per la nuova data.

Per chi ancora non li avesse acquistati, invece, può procedere sul sito di TicketOne. Inoltre, per tutti i fan, giorno 19 novembre uscirà il nuovo album “Noi, loro, gli altri“: fondamentale ascoltarlo per godersi a pieno il concerto di febbraio.