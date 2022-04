Marco Masini torna in tour: una tappa anche in Sicilia

Nuovo concerto di Marco Masini in Sicilia. Ecco dove e quando.

Partirà a settembre “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il nuovo tour di Marco Masini. L’artista si esibirà anche in Sicilia.

“Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci.Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa”: con queste parole il cantante ha presentato i nuovi concerti al proprio pubblico.

“Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco – ha continuato Masini – o, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano ‘T’innamorerai’. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore”.

Una tappa in Sicilia

Come già anticipato, il nuovo tour di Marco Masini include anche una tappa nell’Isola. In particolare il concerto fissato si svolgerà presso il Teatro Antico di Taormina il prossimo 24 settembre 2022.

Di seguito le altre tappe del tour: