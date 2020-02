Festa di Sant’Agata, le candelore restano ferme: ecco il motivo

Le candelore sono rimaste ferme davanti alla Cattedrale in Piazza Duomo, ecco perchè.

Restano ferme quest’anno le candelore della Festa di Sant’Agata. Ferme difronte alla Cattedrale, questa è l’immagine insolita a cui stanno assistendo in queste ore i devoti. Lo stop alle Candelore è stato dato quest’anno come una misura eccezionale per ragioni di sicurezza, probabilmente per evitare disordini e garantire l’incolumità dei cittadini.

