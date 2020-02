Sant’Agata 2020: i divieti e il piano di sicurezza per la festa

È stata attivata la macchina organizzativa per garantire la sicurezza durante la festa di Sant'Agata: ecco il piano con divieti e modifiche alla circolazione nei giorni della festa.

A seguito della pianificazione dell’intervento sono state previste numerose misure volte a salvaguardia della popolazione. Si tratta di indicazioni basate sulle ultime previsioni normative per mettere in campo le migliori strategie per la sicurezza. Su tutte, la più discussa riguarda il divieto di residenza per gli abitanti del centro storico in occasione dei fuochi per la festa.

Sono stati emanati, congiuntamente al monitoraggio degli accessi, percorsi separati di accesso e di deflusso, piani di emergenza con indicazione delle vie di esodo, aree di primo intervento sanitario, divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici e bevande in lattina e vetro, divieto di tenere bombole di gas, nell’arco temporale al passaggio del Fercolo e durante gli spettacoli pirotecnici, la sospensione temporanea per i concessionari del suolo pubblico della collocazione di tavoli, sedie e ombrelloni, il piano di viabilità con i divieti di sosta e transito dei veicoli nelle vie di esodo, impianti di diffusione sonora per avvisare il pubblico sulle vie di esodo e le “best practices” da attuare in caso di criticità, infine il divieto di accensione di ceri lungo il percorso del Fercolo.

In occasione del 3 febbraio verrà predisposto, nel palazzo dei Chierici, un presidio operativo radio che permetterà il controllo su Piazza Duomo. Quella sera saranno in campo anche 50 steward, messi a disposizione dal comitato dei festeggiamenti; in quanto assistenti per il soccorso alla popolazione, saranno interfaccia tra l’utente e il punto di contatto in ogni situazione di criticità.

Questi volontari saranno collocati in prossimità delle stesse entrate/uscite delle vie di esodo, indicate da appositi cartelli e dovranno mantenere le vie sgombre da barriere che possano impedire il regolare flusso e deflusso. Saranno operativi anche i volontari addetti all’antincendio.

Zone particolarmente interessate saranno: la salita dei Cappuccini, la Pescheria, piazza Borgo, la salita di S. Giuliano, via Crociferi, piazza Duomo e il rientro in Cattedrale. Inoltre saranno utilizzate le zone limitrofe ai festeggiamenti, che per la loro dislocazione strategica assolvono alla funzione di aree di emergenza in caso di necessità e sono: piazza Mazzini, piazza Borsellino, piazza Dei Martiri, piazza della Repubblica, piazza Dante, piazza Federico di Svevia, largo Papa Paolo VI, piazza Manganelli, piazza Teatro Massimo, piazza Giovanni XXIII e piazza Roma.

Di seguito le modificazioni al traffico per le giornate della festa, come comunicate stamattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo degli Elefanti. Si ricorda, inoltre, che i devoti non potranno portare i cerei e le candele accese in processione. Questi potranno essere accesi solo in prossimità delle seguenti zone: Altarino di S. Agata in via Dusmet; piazza Stesicoro, lato Anfiteatro; via Caronda, angolo via Canfora; piazza Cavour, chiesa S. Agata al Borgo.

Per quanto riguarda le serate dei fuochi, questa l’ordinanza diffusa dal comitato organizzatore: