Festa di Sant’Agata 2020: info e orari sui momenti da non perdere

La Festa di Sant'Agata 2020 sta per entrare nel vivo. Ecco info e orari per non perdere i momenti più salienti della celebrazione.

La Festa di Sant’Agata 2020 entra nel vivo e tutta la città è in fermento per l’evento più atteso dalla comunità catanese. Sono numerosi, infatti, gli eventi che stanno facendo da preludio ai festeggiamenti veri e propri di inizio febbraio, tra mostre d’arte, concerti, messe e iniziative nelle scuole. Ogni anno la Festa di Sant’Agata attira milioni di visitatori da tutto il mondo, oltre a coinvolgere i cittadini etnei, che durante i tre giorni si riversano per le strade di Catania, colorandola di folklore, religiosità e cultura. Tra il 3 e il 6 febbraio, comunque, sono diversi i momenti che affascinano i visitatori e coinvolgono la collettività, diventando istanti preziosi e imperdibili. Scopriamo, quindi, quali saranno i momenti salienti della Festa di Sant’Agata 2020 da non perdere assolutamente.

Festa di Sant’Agata 2020: 3 febbraio

Processione per l’offerta della cera e carrozza del Senato : Dopo la messa in Cattedrale, a partire dalle ore 12:00 si potrà assistere alla seguitissima processione per l’offerta dei ceri votivi. Gli ordini religiosi, ma anche le associazioni di volontariato, l’ordine dei Cavalieri di Malta e le Forze dell’Ordine sfileranno lungo via Etnea, esibendo i propri stemmi e stendardi, fino a giungere alla chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro. Chiuderanno la processione, le due carrozze del Senato, con a bordo il sindaco Pogliese e altri esponenti del Comune di Catania. La processione farà poi ritorno in piazza Duomo.

Festa di Sant’Agata 2020: 4 febbraio

Messa dell’Aurora : è questo uno dei momenti più sentiti dai catanesi e, senza dubbio, tra i più ricchi di religiosità della festa. Prima dell’inizio del giro esterno, infatti, i fedeli riabbracciano Sant’Agata e ricevono la benedizione dell’Arcivescovo di Catania. La messa inizierà intorno alle sei di mattina e darà il via alle celebrazioni.

Festa di Sant’Agata 2020: 5 febbraio

Inizio del giro esterno : Alle ore 17:00 il fercolo si troverà in piazza Duomo per l’inizio del giro interno, dopo i consueti fuochi d’artificio. Il busto e le reliquie di Sant’Agata verranno portati in processione per tutta la notte lungo tutta via Etnea, con le Candelore e i grossi ceri votivi a precederla.

Festa di Sant’Agata 2020: 12 febbraio