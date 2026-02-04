Il Comune di Catania ha recentemente lanciato al sua app ufficiale per dispositivi mobili e che offre servizi e informazioni utili ai cittadini. In occasione delle celebrazioni di Sant’Agata l’app permetterà anche di seguire in tempo reale gli eventi legati alla festa. Di seguito come funziona e come seguire live la processione.

La nuova app per seguire la processione

Basterà scaricare l’app “Catania”, già disponibile su sul Google Play Store per i dispositivi Android, che sull’Apple App Store per i dispositivi iOS. E proprio in occasione ella tanto attesa festa di Sant’Agata, il Comune ha aperto una sezione completamente dedicata alla festa. Sarà, infatti, possibile consultare il programma delle celebrazioni religiose e degli eventi culturali, e ottenere informazioni su trasporti e viabilità. Un’altra funzionalità interessante è il live tracking GPS del Fercolo, che permette di seguire in tempo reale la posizione della Vara con le sacre reliquie di Sant’Agata durante le processioni in città. La localizzazione del Fercolo può essere seguita anche tramite la mappa interattiva nell’app ufficiale della Festa di Sant’Agata, “Segui Sant’Agata”.

Le altre funzioni dell’app

Oltre alla sezione dedicata alla Festa di Sant’Agata, l’app del Comune di Catania offre ai cittadini un accesso facile a informazioni e servizi comunali. Gli utenti possono restare aggiornati su notizie e comunicazioni ufficiali, su mostre e iniziative culturali in programma, e accedere ai principali servizi comunali online. Inoltre, l’app permette anche di inviare segnalazioni direttamente all’Amministrazione, consultare le informazioni sulla raccolta differenziata, ricevere bollettini di protezione civile e avvisi di pubblica utilità. Inoltre, offre contenuti utili sia per i residenti che per i turisti.